Bradage Foncier : «Aar Sunu Suff-Aar Sunu littoral» interpelle le Directeur Général des Impôts et Domaines

Le collectif «Aar Sunu Suff-Aar Sunu littoral» qui regroupe une vingtaine d’associations et d’organisations de la société civile des banlieues de Guédiawaye, Yeumbeul, Malika et Tivouane-Peulh, s’est adressé au Directeur Général des Impôts et Domaines, Bassirou Samba Niasse, à travers une lettre, pour protester avec la plus grande détermination contre l’accaparement du foncier et du littoral de leurs communes respectives.

Dans ce document exploité par le journal SourceA, il dénonce «une certaine élite constituée de magistrats, syndicat des inspecteurs des domaines, maires, conseillers municipaux, politiciens et autres promoteurs profitent des privilèges que leur offre une position au sein de l’administration, pour faire main basse sur le foncier, au détriment du reste des populations alors que ces dernières jouissent, fondamentalement, du droit d’accès aux terres de leur localité».