Brésil : Un sénégalais arrêté par Interpol pour trafic de migrants

Impliqué dans une affaire présumée de trafic international de migrants et de blanchiment de capitaux, notre compatriote Amadou Thiam vient d’être cueilli par Interpol au Brésil. À la tête d’un grand réseau international de criminels regroupant des Européens et des Africains, Amadou Thiam était traqué par l’organisation internationale de police criminelle basée à Lyon, en France, et dont le but est de promouvoir la coopération policière internationale. Il Devrait être extradé très prochainement, selon Le Témoin.