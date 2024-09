Le développeur du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) British Petrolum (Bp) a été épinglé par la Douane. Tout comme Woodside, l’entreprise australienne en charge de l’exploitation du champ Sangomar, l’entreprise (BP) a été mise en cause pour infraction à la réglementation des changes et a dû transiger pour la somme de 3,1 milliards de F cfa.

A en croire le Journal Libération, plusieurs sociétés à l’égard de l’entreprise British Petrolum (BP) qui s’activent dans le secteur pétrolier et gazier sont tombées dans les mailles du filet de la Douane, après un vaste contrôle. En effet, BP a été épinglé pour infraction à la réglementation des changes un délit douanier qui est prévu et puni par le règlement 9 de l’UEMOA.

Cependant, pour se tirer d’affaires, British Petrolum a dû s’arranger sur le montant de 3,1 milliards de F cfa avec la Douane, qui avait d’ailleurs, confisqué le passeport d’un des responsables de l’entreprise a rapporté le journal dans sa parution de ce lundi.