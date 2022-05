Brouille avec Amsatou Sow Sidibé…Pape Djibril Fall n’échappe pas au système politique

Quelques jours seulement après l’annonce de son entrée dans l’arène politique, voilà que Pape Djibril Fall fait parler de lui dans une supposée sale affaire de trahison avec le professeur Amsatou Sow Sidibé. Selon les dires de cette dernière, l’ex chroniqueur avec qui elle avait échangé sur une alliance politique pour les législatives de juillet prochain en parlant clairement d’éthique elle a tenté à plusieurs reprises de joindre PDF en vain. Fatiguée de rester sans nouvelle et sans retour, elle a balancé un audio avec des menaces voilées, ce qui a sorti de son terrier et fait réagir le mis en cause Pape Djibril Fall « C’est du Fake en réalité ».

C’est la réponse sèche et catégorique de Pape Djibril Fall sur les accusations de recel de parrainage portées contre lui par le Professeur Amsatou Sow Sidibé. De nature courtoise, il était obligé de porter son nouveau manteau de politicien pour servir une réponse musclée. Il affirme que c’est le professeur Sidibé qui a demandé à le rencontrer après lui avoir reproché d’incarner la troisième voix sans son concepteur au Sénégal.

« Je ne voudrais vraiment pas polémiquer avec elle du haut de ses 70 ans, par respect pour son âge et ce qu’elle incarne », conclut PDF. Mais vu la tournure des événements, la posture du nouveau politicien, PDF dos au mur, était obligé de réagir face aux allégations du Professeur Amsatou Sow Sidibé, disant même qu’elle semblait avoir la volonté manifeste de lui donner des parrains non valables pour faire invalider sa liste.

Vrai ou faux ?

Ce qu’on peut retenir sans risque de se tromper est que quand les deux responsables se sont rencontrés dans le plus grand anonymat pour asseoir les bases un partenariat, personne n’était mise au courant. Mais il a fallut que PDF reste injoignable après plusieurs tentatives du professeur pour que l’affaire soit porté a l’attention des sénégalais.

Ruse ou manque d’élégance politique ?

En tout état de cause, le premier acte public politique de Pape Djibril Fall après quelques semaines seulement du lancement de son mouvement risque de lui porter un sale coup car qui connaît le professeur Amsatou Sow Sidibé, on pourrait lui cautionner son élégance politique et son sérieux.

Dans cette épisode, c’est pour dire que celui qui veut incarner la troisième voix politique semble faire un faux départ en direction des élections législatives prévues au mois de juillet prochain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn