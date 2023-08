Bus attaqué à Yarakh : Macky dénonce un « acte terroriste odieux »

C’est le premier point du Conseil des ministres. L’attaque au cocktail Molotov contre un bus à Yarakh qui a fait 2 morts. Après avoir présenté ses condoléances et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, le président de la République a « dénoncé et condamné fermement cet acte terroriste odieux et criminel contre des populations innocentes ».

Macky Sall promet que les auteurs et les complices de cette attaque « seront recherchés, arrêtés et mis hors d’état de nuire ». Il s’agit, en effet, selon lui, d’« actes de subversion et de déstabilisation au regard des menaces et violences préméditées ».

Le chef de l’Etat a tenu à « rassurer les populations que toutes les dispositions appropriées seront prises par l’Etat pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’étendue du territoire national », conclut le communique du Conseil des ministres.