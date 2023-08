Des leaders de l’opposition ne veulent pas de Sonko, selon…

Ces leaders de l’opposition qui ne veulent pas de Ousmane SONKO, renseigne Ansoumana DIONE.

Au Sénégal, les hommes politiques forment des alliances selon les circonstances, pour défendre uniquement leurs intérêts. En effet, certains de ces leaders manifestent, en cachette, leur plaisir de voir Ousmane SONKO vivre dans cette situation pouvant compromettre sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Evidemment, que ce soit dans la coalition « Yewwi Askan Wi » ou la Plateforme F24, chaque leader veut devenir Président de la République. En clair, ils sont ensemble. Mais, personne d’entre eux n’est capable de se ranger derrière son prochain. C’est ridicule !

Si réellement ces personnalités politiques sont sincères dans leurs démarches avec Ousmane SONKO, pourquoi ne se sont-elles pas alignées derrière lui, au sortir de ces dernières élections législatives de 2022 ? Certes, elles lui expriment leur soutien dans ces moments de difficultés. Mais, en vérité, la plupart de ces leaders de l’opposition ne souhaite point le voir participer à la présidentielle de 2024. Contrairement à ce que certains disent, personne ne sait pour le moment le candidat que le peuple choisira le 25 février prochain. Attention, beaucoup seront surpris.

En politique, il est important que les acteurs y mettent un peu d’éthique. Ils doivent privilégier aussi l’intérêt général et éviter de comploter contre le peuple sénégalais, avec des alliances contre nature. En 2024, les électeurs auront, pour la première fois et grâce au Président Macky SALL, la possibilité de choisir librement le cinquième Président de la République du Sénégal. Et, c’est cela qui explique le nombre impressionnant de déclaration de candidature, vu les multiples enjeux de cette élection présidentielle. Quoi de plus normal de voir la souveraineté revenir au peuple ?

Rufisque, le 02 août 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)