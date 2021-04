Ça bouge grave à l’APR…ABC et Mimi se rencontrent

L’Alliance pour la République (APR) va-t-il connaître des remous après les dernières révélations sur des rencontres secrètes entre mécontents du parti ?

Le Médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé (ABC), membre fondateur de l’APR était hier chez l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Mimi Touré membre dissidente de l’Alliance pour la République. Une rencontre de deux «frustrés » du parti qui a duré plus de deux heures, dit-on. Que se sont-ils dit ? Que préparent-ils ? En tout cas, d’après nos sources, il y a eu une convergence de vues sur plusieurs questions, notamment sur la marche du pays et que rien n’est donc exclut.

Vont-ils créer une tendance pour enrôler les frustrés et faire face à Macky Sall ou vont-ils renouer avec lui ?

De toute façon, tout devrait se jouer en août quand ABC terminera sa mission à la tête de la Médiature. En attendant, il est indéniable que les deux américanophiles qui siégeaient côte à côte en Conseil des ministres, n’excluent pas de travailler en équipe les mois à venir.