Café Actu…Abdoul Mbaye recadre Madiambal Diagne et Bocar Samba Dièye

L’Alliance pour la Citoyenneté et le travail (Act) a initié, ce mardi, un déjeuner de presse. Présent à cette rencontre, Abdoul Mbaye c’est prêté à un jeu de questions-réponses avec les journalistes. Il en a profité pour s’exprimer sur l’actualité national dans sa globalité.

Interpellé sur l’affaire Bocar Samba Dièye, l’ancien Premier ministre de dire : « Je ne peux pas à chaque fois qu’un énergumène dit n’importe quoi sans aucun support de preuve me mettre à répondre ». Abdoul Mbaye demande aux journalistes d’aller chercher les informations nécessaires dans cette affaire. Et selon lui, le grand exportateur de riz du Sénégal devrait donner le jugement pour que les sénégalais en sachent un peu plus sur cette affaire.

Le leader de l’Act revenant sur l’affaire Hissène Habré n’a pas manqué de recadrer Madiambal Diagne. « Habré fût un client de la Cedeao et a déposé 250 millions en toute légalité. Cela devient 16 milliards parce que Madiambal ment, cela devient des bons au porteur anonyme au nom de Abdoul Mbaye. Si c’est anonyme comment peut-il porter mon nom ? Le plus grave c’est que ça a été repris par la présidente d’une institution. Raison pour laquelle j’ai porté plainte contre Madiambal Diagne et le journal Libération pour diffamation », renseigne-t-il.

Sous un registre, l’ancien premier ministre est revenu sur la déclaration de Patrimoine du Chef de l’Etat. Selon lui : « Le président Macky Sall devrait être le premier à faire sa déclaration de patrimoine ». Avant de rajouter : » la première était fausse mais elle avait le bénéfice d’exister ». Abdoul Mbaye d’aller dans les détails, « elle est fausse parce qu’on a jamais eu dans sa déclaration un compte bancaire », dit-il.

Niakaar Ngom pour Xibaaru