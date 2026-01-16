CAN 2025 : Flambée des prix des billets pour Sénégal-Maroc

L’effervescence est totale au Maroc. Depuis la qualification des Lions de l’Atlas pour la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le précieux sésame pour accéder au stade de Rabat est devenu presque introuvable. La ferveur nationale, décuplée par l’affiche tant attendue face au Sénégal, a provoqué une explosion des tarifs sur le marché parallèle.

Dès le coup de sifflet final de la demi-finale contre le Nigeria, mercredi soir, une véritable course contre la montre s’est engagée pour dénicher des places. Cette demande massive a fait s’envoler les prix vers des sommets vertigineux. Actuellement, sur le marché noir, les billets s’échangent à des tarifs oscillant entre 328 000 FCFA et 525 000 FCFA.

Certains revendeurs n’hésitent pas à aller encore plus loin. Un intermédiaire nous a ainsi confié disposer de trois places en catégorie 2, proposées au prix unitaire de 590 000 FCFA. Au-delà du coût exorbitant, un risque majeur persiste pour les supporters : l’absence totale de garantie quant à l’authenticité du billet, laissant planer la menace de se voir refuser l’entrée au stade après avoir déboursé une petite fortune.

Avec Seneweb