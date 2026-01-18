CAN 2025 : Le Sénégal remporte la finale !

Le Sénégal est champion d’Afrique ! Les Lions de la Teranga ont décroché leur deuxième Coupe d’Afrique des Nations en battant le Maroc en finale (1-0). Dans un contexte difficile et face à un public acquis à la cause des hôtes, les Sénégalais ont fait preuve d’une détermination exemplaire.

Le but libérateur de Pape Gueye en prolongation a offert au peuple sénégalais une victoire historique, symbole de courage, de solidarité et de mental d’acier.

Ce sacre confirme la place du Sénégal parmi les grandes nations du football africain et inscrit cette génération dorée dans la légende du continent.