Candidat de Benno : L’APR Grand Yoff en phase avec Macky

Grand Yoff en phase avec Macky Sall, menace les traîtres ( Par Cheikh Ndiaye)

Les sénégalaises et les sénégalais au même titre, sinon plus que les militants et responsables de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakaar, attendent avec un intérêt patriotique et républicain ce choix. Ce candidat-successeur dont il ne reste qu’à prononcer le nom, sera forcément ( et le Président l’a insinué dans ses critères), un grand commis de l’Etat, un artisan majeur du PSE ;un homme dont le parcours forge le respect et la considération , politiquement puissant et facile à accompagner mais aussi et surtout un homme avec un code d’honneur, imbu des valeurs cardinales sénégalaises, humble , modeste , discipliné et suffisamment dans le cœur des sénégalais et des militants de la coalition.

De toute façon, Grand Yoff le soutiendra sans réserve surtout pour le parachèvement de l’œuvre titanesque entamée par le grand timonier Macky Sall puisqu’il ne s’agit point de personne qui commence une œuvre nouvelle et avec un projet commun. On sera donc dans la continuité avec une touche propre à la personne choisie mais le grand cadre servira de miroir à ses actions publiques. C’est pourquoi j’appelle à l’unité de tous les militants et responsables de la coalition benno bokk yaakaar de Grand yoff , du pays tout entier et de la diaspora et à une réelle compréhension des enjeux politiques et de développement.

J’appelle aussi tous les responsables à descendre sur le terrain politique et à laisser de côté les schémas et calculs machiavéliques dignes des traîtres. Nous devons comprendre le contexte, les enjeux mais aussi et surtout les attitudes indispensables afin de gagner la confiance du peuple au soir du 25 février 2024 .

Cheikh ndiaye

Responsable politique Apr grand yoff

Conseiller technique / Présidence

Inspecteur de l’enseignement