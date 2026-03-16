Caricature du président : Daouda Ndiaye de Feeling Dakar condamné

Daouda Ndiaye, alias « Daouda Waly », 35 ans, technicien au site d’informations Feeling Dakar, a comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour offense au chef de l’État et discours contraires aux bonnes mœurs. Le prévenu a publié sur la page Facebook de Feeling Dakar un photomontage du chef de l’État à la suite de l’Assemblée générale de la coalition DiomayePrésident.

À la barre, Daouda Ndiaye a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « J’ai vu une photo du président Diomaye Faye caricaturée qui avait été publiée sur Facebook. Comme je suis l’administrateur de la page Feeling Dakar, je l’ai republiée avec un commentaire : ‘Moi au moins…’ Je n’ai pas d’expérience dans la presse. J’ai capturé l’image sur une page Facebook avant de la republier. J’ai fait une erreur et je présente mes excuses », a-t-il déclaré.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a demandé l’application de la loi en sollicitant une peine de deux ans d’emprisonnement dont trois mois ferme, assortie d’une amende de 300 000 F CFA. Assurée par Maitres Aboubacry Barro et Ibamar Diop, la défense a plaidé la clémence du tribunal.

Au terme des débats, le tribunal a déclaré Daouda Ndiaye coupable des faits et l’a condamné à deux mois d’emprisonnement ferme et une amende de 100 000 F CFA.

Source : Seneweb