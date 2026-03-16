Tournoi qualif Mondial 2026 : Les Lionnes s’inclinent face au Porto Rico

Les Lionnes du Sénégal se sont inclinées face au pays hôte, Porto Rico, sur le score de 56-47, au terme d’un match très disputé dans le cadre du tournoi de qualification à la Coupe du monde féminine de basket 2026.

Les Sénégalaises n’ont pas montré leur meilleur visage face aux Portoricaines, plusieurs joueuses étant en difficulté au cours de la rencontre. Khadija Faye a toutefois tiré son épingle du jeu avec une prestation solide, signant un double-double de 14 points et 10 rebonds. De son côté, Yacine Diop s’est réveillée tardivement en inscrivant 9 points lors du quatrième quart-temps.

Malgré cette défaite, les chances de qualification restent intactes pour le Sénégal. Deux scénarios peuvent permettre aux “Lionnes” de poursuivre l’aventure : s’imposer face à l’Italie lors de leur prochain match et espérer dans le même temps une défaite de Porto Rico contre la Nouvelle-Zélande.

Les “Lionnes” joueront ainsi leur avenir ce mardi à 18h00 GMT face à l’Italie, avec l’espoir de décrocher leur billet pour la Coupe du monde.