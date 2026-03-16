Thierno Alassane Sall alerte sur une crise économique et sociale profonde

Le député Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs, a livré une analyse sévère de la situation économique et sociale du Sénégal qu’il juge particulièrement préoccupante. Selon lui, plusieurs secteurs essentiels traversent une crise profonde. Les enseignants et les étudiants multiplient les grèves, révélant un malaise persistant dans le système éducatif. Le monde rural est également touché, avec des producteurs d’arachides incapables d’écouler leurs récoltes et des maraîchers contraints de jeter leurs productions faute de débouchés. Le secteur du BTP connaît une crise majeure qui menace des milliers d’emplois.

Il a aussi exprimé ses inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique, affirmant que les stocks stratégiques d’hydrocarbures ont diminué alors que les tensions internationales accentuent les risques. Sur le plan financier, il dénonce l’opacité entourant le paiement de la dette de mars 2026, estimant que les autorités n’ont fourni aucune communication crédible et que les seules informations disponibles proviennent du Togo.

Pour lui, les Sénégalais doivent faire face à la cherté de la vie et au chômage dans un contexte où les institutions, au lieu de s’attaquer aux urgences économiques et sociales, semblent paralysées et absorbées par des querelles politiciennes. Il reproche à l’Assemblée nationale de négliger ces enjeux au profit de luttes d’influence entre les deux têtes de l’exécutif.

Thierno Alassane Sall a également critiqué le manque de clarté sur plusieurs dossiers stratégiques. Le projet offshore profond de Kayar reste incertain après le retrait de BP et de Kosmos Energy. La concession des Industries chimiques du Sénégal est arrivée à expiration sans plan de reprise défini. Le projet d’électrification rurale confié à AEE Power EPC, pour lequel 37 milliards de francs CFA ont déjà été décaissés sur un budget global de 91 milliards, n’a produit aucun résultat tangible.

Face à ce qu’il considère comme une mauvaise gestion des ressources publiques, il a déposé une plainte en octobre 2025 auprès du Pool judiciaire financier et saisi la justice espagnole, qui a ouvert une procédure en février 2026 à Madrid pour examiner l’utilisation des fonds par AEE Power EPC et Banco Santander SA.

Il affirme que les menaces et les tentatives de diversion ne l’empêcheront pas de défendre les ressources du peuple sénégalais. Selon lui, la véritable souveraineté commence par la protection de l’argent public et l’exigence de transparence dans chaque partenariat international. Il conclut en soulignant que les Sénégalais méritent vérité, rigueur et une gestion responsable, dénonçant notamment l’instabilité au sein de Petrosen EPC qui a connu trois directeurs généraux en deux ans.