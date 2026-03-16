L’APR réfute les accusations de Sonko sur la gestion du gaz et l’économie

L’Alliance Pour la République (APR) a tenu une conférence de presse pour répondre aux récentes déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko concernant la gestion des ressources gazières et l’état de l’économie nationale. Les responsables du parti ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme des « contre-vérités » visant à discréditer le bilan de l’ancien président Macky Sall.

Selon l’APR, le Sénégal dispose d’un potentiel gazier considérable, capable de transformer son économie et de renforcer son autonomie énergétique. Toutefois, le parti estime que cette souveraineté ne peut se construire sur des « slogans politiques » mais sur des faits et des investissements concrets.

Le parti a particulièrement contesté les propos du Premier ministre sur le projet gazier Yakkar‑Teranga. Contrairement à l’idée d’une renégociation menée par l’État, l’APR affirme que les compagnies pétrolières impliquées se sont retirées faute de partenaires. BP s’est concentrée sur le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), tandis que Kosmos Energy a quitté Yakkar‑Teranga après avoir échoué à attirer de nouveaux investisseurs.

« Le bloc est simplement redevenu libre, il n’y a pas eu de renégociation », ont insisté les responsables. Pour eux, l’enjeu est désormais de trouver un grand groupe capable d’investir environ cinq milliards de dollars afin de développer le projet, en combinant approvisionnement du marché local et exportation de gaz liquéfié.

L’APR a également réagi aux critiques visant le secteur de la cimenterie. Le parti rappelle que les avantages accordés aux entreprises découlaient du code minier et du code des investissements, en raison du caractère stratégique de cette industrie. La fin du régime minier pour les cimentiers, notamment Dangote Cement, est prévue en 2026, après quinze années d’exploitation.

Concernant le projet GTA, l’APR souligne qu’il s’agit d’une initiative conjointe entre le Sénégal et la Mauritanie, et que toute décision doit être prise de manière bilatérale. Le parti insiste sur l’importance de la stabilité réglementaire et du respect des engagements contractuels pour préserver la crédibilité du pays dans l’industrie pétrolière et gazière.

Au-delà des questions sectorielles, l’APR a dressé un constat préoccupant de la situation économique actuelle. Selon ses responsables, plusieurs indicateurs révèlent une baisse de l’emploi salarié et une fragilisation du tissu industriel, notamment dans la manufacture et les services.

Ils estiment que les tensions politiques et l’incertitude autour de la gouvernance risquent de décourager les investisseurs. « Chaque emploi perdu fragilise une famille et chaque industrie qui disparaît réduit la capacité du pays à créer de la valeur », ont-ils déclaré.

L’APR appelle à une gouvernance fondée sur la stabilité institutionnelle, la confiance économique et une valorisation durable des ressources naturelles.