Un jeune homme pensait rejoindre une fille à la gare…il est enlevé et torturé

Un jeune homme avait rencontré une jeune fille en ligne.

Ils se sont donnés rendez-vous le 7 février à la gare d’Opwijk, en Belgique.

Mais c’était un guet-apens. La jeune femme n’a jamais existé.

Lorsqu’il est arrivé sur les lieux, plusieurs jeunes se sont jetés sur lui et l’ont kidnappé.

Ils ont emmené de force la victime dans un garage du quartier Andromède, à Woluwe-Saint-Lambert, où ils l’ont séquestré et torturé.

Ses ravisseurs l’ont filmé puis ont envoyé les images aux parents de la victime à qui ils ont réclamé une rançon de 50.000 euros. Les parents sont parvenus à les convaincre d’accepter 5.000 euros, après quoi le jeune homme a été relâché.

Une enquête a été ouverte.

Un mois plus tard, cinq individus ont été interpellés lundi 9 mars et placés en garde à vue. Ils ont été placés en détention provisoire.

Source : F D