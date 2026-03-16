L’acteur français Bruno Salomone est mort à l’âge de 55 ans

L’acteur Bruno Salomone est décédé ce dimanche 15 mars à l’âge de 55 ans, après s’être battu contre une longue maladie.

Après une enfance à Marseille puis en banlieue parisienne, le comédien s’était fait connaître en participant en 1996 à l’émission « Graines de Stars » sur M6.

Bruno Salomone était ensuite devenu membre des « Nous ç Nous » avec Jean Dujardin, avant de se lancer en solo sur scène.

Il avait été le rival de Jean Dujardin dans « Brice de Nice » en 2005 avec son rôle d’Igor d’Hossegor.

Mais Bruno Salomone était surtout connu des téléspectateurs pour son rôle de Denis Bouley dans la série familiale «Fais pas ci, fais pas ça» sur France 2 qui duré neuf saisons.

Sa dernière apparition à la télévision date de l’an dernier, dans la série «A priori» sur France 3. La chaîne vient d’annoncer que la saison 2 reprendrait fin mars avec comme tête d’affiche, à la place de Bruno Salomone, l’ancien nageur Florent Manaudou.

Source : F D