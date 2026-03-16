La grande offensive de PASTEF…le parti prépare un grand «verrouillage» électoral

Le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), sous l’impulsion de son président Ousmane Sonko, vient de franchir une étape décisive dans sa stratégie de pérennisation au pouvoir. Entre la convocation de son premier congrès historique et une remobilisation agressive de ses alliés, la formation au pouvoir dessine les contours d’une hégémonie politique visant les échéances de 2027 et 2029.

Réuni en session ordinaire ce dimanche 15 mars 2026 à Dakar, le Conseil national du parti a officialisé la tenue de son premier congrès national pour le samedi 6 juin prochain. Douze ans après sa création, cette instance marque une volonté claire d’institutionnalisation. Pour les observateurs, ce rendez-vous ne sera pas qu’une simple formalité administrative, mais le point d’orgue d’une mue profonde destinée à transformer le mouvement de résistance originel en une machine électorale structurée et durable.

L’ordre du jour de ce futur congrès révèle des enjeux de taille, à commencer par l’élection du président du parti. Si le leadership d’Ousmane Sonko semble incontesté, l’exercice vise à légitimer démocratiquement sa stature de chef d’orchestre du projet de « transformation systémique ». En parallèle, le congrès devra adopter les orientations politiques majeures pour les six prochaines années, ancrant ainsi la vision du parti dans une perspective de long terme, bien au-delà des urgences gouvernementales immédiates.

Sur le plan technique, la Haute Autorité de régulation du parti (HARP) a été investie de missions cruciales, notamment la révision des textes fondamentaux et la gestion de la logistique nationale et internationale. Cette réorganisation interne s’accompagne du lancement de la Commission nationale de placement des cartes (CNPC). L’objectif est limpide : quantifier et solidifier la base militante pour assurer une présence territoriale incontestable sur l’ensemble du pays.

Cette structuration interne trouve son écho sur le terrain des alliances. Lors d’un récent « Ndogou » politique, Ousmane Sonko a réuni les leaders de la coalition APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique). En rappelant l’historique des coalitions de PASTEF depuis 2017, le Premier ministre a réaffirmé sa foi en l’unité d’action. Pour lui, la force du projet réside dans sa capacité à fédérer des forces hétéroclites autour d’un socle commun d’éthique et de travail.

Le calendrier électoral est désormais au cœur de toutes les préoccupations. Le leader de PASTEF a d’ores et déjà fixé le cap sur les élections territoriales de 2027, avec une ambition sans précédent : remporter l’intégralité des mairies du Sénégal. Cette stratégie de « grand chelem » local est perçue comme un verrouillage nécessaire du territoire avant la grande bataille présidentielle de 2029, pour laquelle Ousmane Sonko semble déjà se projeter avec détermination.

Dans ce contexte de projection vers le futur, la question de la stabilité gouvernementale reste centrale. Face aux rumeurs persistantes, Ousmane Sonko a fermement écarté toute idée de démission, rappelant que ses fonctions de Premier ministre dépendent exclusivement de la prérogative du président Bassirou Diomaye Faye. Cette mise au point vise à rassurer ses partisans tout en affirmant sa détermination à conduire l’action gouvernementale sans fléchir sous les pressions externes.

En évoquant la question de la dissolution de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a lancé un avertissement voilé, rappelant le poids politique de sa propre coalition. Ce message souligne que toute reconfiguration institutionnelle devra tenir compte de l’équilibre des forces au sein de la majorité, garantissant ainsi que PASTEF reste le pivot central de la prise de décision.

PASTEF entame une véritable « révolution citoyenne » par les urnes et la structure. Entre l’exhortation à la discipline militante et la préparation minutieuse des futurs scrutins, le parti de la Place de l’Indépendance semble vouloir transformer l’essai de 2024 en un règne durable. Le congrès de juin 2026 sera, à n’en pas douter, le véritable baromètre de cette ambition de transformation systémique promise au peuple sénégalais.

La rédaction de Xibaaru