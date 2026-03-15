Nécrologie : Décès du journaliste Boubacar Niang

La presse sportive sénégalaise est en deuil. L’ancien journaliste de WalfSports et de Sunu Lamb, Boubacar Niang, est décédé dans la nuit du samedi au dimanche à la Médina, des suites d’un malaise, selon sa famille. Il a été inhumé ce dimanche 15 mars 2027 au cimetière de Yoff.

Surnommé « Bouba » par ses proches, il avait quitté le monde des médias depuis quelques années pour se consacrer aux affaires. Il avait également été, pendant un temps, promoteur de lutte.

Journaliste sportif passionné, il s’était spécialisé dans la lutte sénégalaise, un domaine dans lequel il s’était distingué grâce à des interviews exclusives et des dossiers fouillés qui ont marqué les lecteurs.

Le Soleil présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée, au monde des médias ainsi qu’à l’ensemble des acteurs de la lutte.

Source : Le Soleil