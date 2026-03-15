Vol de motocycle à Grand-Yoff : Un suspect arrêté par la police

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a procédé à l’interpellation d’un individu soupçonné d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit et de recel, à la suite du vol d’un motocycle signalé dans le quartier.

L’affaire remonte au 12 mars 2026, lorsqu’un commerçant s’est présenté au commissariat pour dénoncer le vol de son motocycle de marque ADV, estimé à environ 4 500 000 FCFA. Selon sa déclaration, l’engin avait été dérobé au cours de la nuit du mardi au mercredi.

Alertés, les enquêteurs ont rapidement engagé des investigations techniques afin de localiser le véhicule. Les recherches ont permis de repérer la moto au quartier Grand-Yoff 1, non loin de l’agence PAMECAS. Une équipe de policiers s’est aussitôt rendue sur place et a découvert l’engin dissimulé sous une bâche à l’intérieur d’un enclos.

Lors de la vérification, les policiers ont constaté que plusieurs éléments importants avaient déjà été démontés, notamment les blocs optiques (phares), le boîtier CDI ainsi que la plaque d’immatriculation.

La poursuite des investigations a conduit les enquêteurs à identifier puis interpeller un suspect dans sa chambre, située au quatrième étage d’un immeuble du secteur.

Lors de son audition, l’homme a tenté de se disculper en affirmant avoir acheté la moto pour 900 000 FCFA auprès de deux individus rencontrés à Sud-Foire, quelques heures seulement après le vol. Il a reconnu avoir effectué cette transaction sans disposer d’aucun document administratif ni de clé de contact du véhicule.

Placée en garde à vue, la personne interpellée est poursuivie pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et recel. Le motocycle a été immobilisé au commissariat en attendant sa restitution à son propriétaire légitime.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres présumés du réseau, actuellement en fuite.