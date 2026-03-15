Démantèlement d’un réseau de câblodistribution clandestine dans la banlieue dakaroise

La Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNLPC) a procédé au démantèlement d’un réseau de câblodistribution clandestine opérant dans la banlieue de Dakar, à l’issue d’une opération menée les 11 et 12 mars 2026 dans les zones de Hamo 06 et Sam Notaire, à Guédiawaye.

Selon les informations communiquées par les autorités, cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la piraterie audiovisuelle et la diffusion illégale de contenus télévisuels. Les enquêteurs ont agi sur la base de renseignements signalant des activités de captation et de redistribution clandestines de chaînes de télévision au profit d’abonnés locaux.

Lors de la première opération menée le 11 mars, les agents de la BNLPC ont effectué une descente dans les quartiers concernés. Cette intervention a permis la saisie d’un important lot de matériel utilisé pour la diffusion illicite de programmes audiovisuels, ainsi que l’interpellation d’un premier suspect.

Entendu par les enquêteurs, ce dernier a reconnu exercer en tant que câblodistributeur clandestin. Il a également déclaré agir dans le cadre d’un réseau structuré, rattaché à une organisation active dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise.

Les investigations complémentaires menées le lendemain, le 12 mars 2026, ont conduit à l’arrestation de deux autres individus soupçonnés d’être impliqués dans le dispositif.

Le premier interpellé a admis être le superviseur du réseau opérant dans la zone de Hamo 06. Il a toutefois affirmé que le matériel saisi appartenait à une structure collective composée d’une quarantaine de membres.

Le second suspect a pour sa part reconnu être connecté au réseau depuis près de deux ans. Il diffusait des programmes télévisés de manière illégale dans son quartier, en utilisant des dispositifs techniques permettant de relayer les signaux vers plusieurs abonnés.

Interrogés sur la légalité de leurs activités, les mis en cause ont reconnu ne disposer d’aucune autorisation administrative ni de licence de cession de droits délivrée par les titulaires légitimes des chaînes diffusées. Ils ont cependant tenté de faire porter la responsabilité principale aux dirigeants de l’organisation à laquelle ils affirment appartenir.

Au terme de l’enquête, les trois suspects ont été déférés au parquet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment la captation et la diffusion illicites de contenus audiovisuels, la piraterie de programmes télévisés ainsi que la diffusion de chaînes de télévision sans autorisation préalable.