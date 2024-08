Cayar se débarrasse de 100 tonnes de déchets maritimes

Les déchets qui viennent des outils de pêche utilisés par les pêcheurs, à Cayar, menacent gravement l’écosystème marin. La population, fortement mobilisée, a ainsi procédé au nettoyage de la plage et du fond marin. Une grande mobilisation, avec la participation du maire de la commune et de l’ensemble des autorités de la localité, outre la considérable contribution, à l’opération, du ministère de la Pêche.

« L’objectif de cette rencontre est d’abord de faire le nettoyage des fonds marins, tout le monde sachant que l’écosystème marin est très menacé par des déchets qui s’échappent des matériels de pêche utilisés par les gens de mer, comme les filets mono-filaments, qui sont perdus par les acteurs, sans compter certains engins de pêche qui ne sont pas favorables à l’écosystème et qui sont, dès fois, perdus par les pêcheurs et doivent être récupérer pour nettoyer le fond marin et la plage », a expliqué le coordonnateur des Conseils locaux de la pêche artisanale (CLPA) de Cayar, Mor Mbengue.

Avant de poursuivre dans Le Témoin : « Tout le monde est sorti, la population de Cayar s’est mobilisée comme un seul homme pour procéder à ce nettoyage. Nous avons eu l’initiative de faire le suivi, qui consistera à organiser d’abord les quartiers pour faire le nettoyage en permanence mais aussi poursuivre le nettoiement, 3 fois dans l’année, de la plage et du fond marin, à savoir au début de la campagne de pêche, pendant et après ladite saison ». Mor Mbengue et ses camarades lancent un appel à la population de Cayar, pour « ne plus salir la plage, car cet endroit n’est pas une poubelle ou un dépotoir de déchets, d’ordures ».