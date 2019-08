Ce que je crois ?…. Rene Pierre Yehoume

L’ambition de tout parti politique devrait être de conquérir le pouvoir, de le conserver, ou alors de participer au pouvoir par le jeu des coalitions gouvernementales. Cela suppose que tout parti politique élabore un projet de société à mettre en œuvre, le cas échéant, à travers des programmes de gouvernement. Quand celui-ci estime, comme c’est le cas aujourd’hui avec l’Alliance Pour la République, que » la patrie importe plus que le parti » il ne peut mettre en œuvre que des projets susceptibles de combler les attentes de la communauté nationale dans son ensemble : autoroutes, hôpitaux, écoles, aéroports, etc. des réalisations qui intéressent tout le monde en général et chacun en particulier.

S’il est vrai que le parti politique au pouvoir se veut d’être au service de l’ensemble de la communauté, il n’en demeure pas moins que le parti doit servir de base à cet éternel chantier qu’est la patrie en tant qu’élément catalyseur d’une dynamique d’ensemble. Il faudrait concevoir donc un système d’organisation politique et de production économique susceptible de générer des relations sociales harmonieuses a travers un parti fort au service de la patrie!

OSONS

Rene Pierre Yehoume

Responsable APR Plateau