Ce que Macky Sall pourrait gagner avec le COVID-19

Le Président Macky Sall a l’occasion de marquer l’histoire en cette période de pandémie du Coronavirus.

Jusqu’à présent même avec un deuxième mandat, le Président Macky Sall peine à s’imposer en terme clair, il lui manque ce charisme d’un leader historique. Et cette crise est une occasion de prouver cela.

Malheureusement les actes posés sont complètement hors sujet. Pour étayer les propos, les audiences accordées aux leaders de l’opposition n’ont que de la poudre aux yeux et une occasion saisie pour régler quelques problèmes politiques. Nous n’avons pas besoin de politique politicienne sans intérêt dans la guerre contre le COVID-19. En lieu et place ce sont les professeurs de Médecine et les scientifiques qui devaient arpenter les marches du palais de la république pour apporter leurs expériences et leurs solutions.

Halte à cette politisation de la pandémie.

Sur le couvre-feu, en lieu et place d’une répression et d’une restriction des libertés, l’état du Sénégal devait mettre l’accent sur le dépistage et la communication. On ne doit pas imposer la peur au peuple sénégalais qui souffre déjà de difficultés économiques. Le Sénégal vit un troisième état d’urgence, un premier avec le Président Léopold Sédar Senghor en 1969, un deuxième en 1988 avec le président Abdou Diouf dû à une fraude électorale et le troisième avec le Président Macky Sall avec la pandémie du Coronavirus.

Dans une démocratie émergente au Sénégal, l’état doit comprendre l’importance des populations qui sont le socle du développement économique et social.

La pandémie ne peut être gagnée que dans l’union des forces vives de la nation.

Le Sénégal vit actuellement des nuits sombres car on ne prie plus dans les mosquées et dans les églises.

Nous sommes devenus des athées ou des francs-maçons. Heureusement que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est là pour sauver les meubles.

Le Sénégal a toujours été sous-tendue par trois choses :

Le pouvoir

Les religions

Les traditions.

La force du pouvoir combinée avec les prières des religions et renforcée par les cultures traditionnelles peuvent venir à bout du Coronavirus.

Mais dans la précipitation, la peur et la dissuasion, on ne peut pas sortir victorieux de cette situation désastreuse.

Quid de l’argent en guise de participation à l’effort de guerre.

Le Président Macky Sall a annoncé des chiffres faramineux pour combattre le COVID-19. Mais à côté, des puissances occidentales sont à genoux. On peut citer les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Chine qui ont payé un lourd prix à la propagation du virus

Mais qui a créé le Coronavirus ?

La bactérie a vit le jour en Chine à Wuhan. Alors que les puissances occidentales ont abandonné les armes classiques et chimiques pour favoriser une guerre bactériologique plus efficace que les militaires, les conséquences sont effectivement énormes et naturelles quand on voit des milliers de cadavres dans les rues se comptant à des centaines et des centaines de personnes, c’est horrible.

Donc Président Macky Sall, vous avez une occasion d’écrire en lettres d’or dans le Panthéon des personnages qui s’illustrent dans des moments pareils.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn