Ce soldat bat cette femme pour avoir porté des habits sexy

Un soldat a été filmé en train de battre une femme pour avoir porté un habit sexy. Cet incident survient après qu’une autre vidéo montrant un soldat en train de couper les cheveux de certains passants.

Dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit que la femme n’est pas habillée décemment. Arrêté par un soldat, ce dernier a décidé de fouetter la jeune dame. La vidéo a choqué plus d’uns sur la toile. Des internautes se demandent si l’on n’est plus libre de s’habiller comme on veut ?

Rappelons aussi que le Nigeria a récemment été secoué par des manifestations contre la brutalité policière dans le pays.