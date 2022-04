CEDEAO et arrêté Ousmane NGOM : Le PDS interpelle l’Etat

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), donne au Sénégal un « délai de trois mois pour faire un rapport sur l’état d’exécution de la mesure » de suppression de l’arrêté ousmùane Ngom qui interdit toutes manifestations dans l’espace compris entre l’avenue Malick Sy et le Cap Manuel ainsi qu’aux abords immédiats du Monument de la Renaissance et devant les hôpitaux. .

La réaction du PDS sur la décision de la CEDEAO

MAYORO FAYE, SECRETAIRE NATIONAL CHARGE A LA COMMUNICATION DU PDS :« Il est temps que l’Etat du Sénégal respecte sa signature »

« Il est temps que l’Etat du Sénégal respecte sa signature et les traités internationaux et conventions qu’il a ratifiés. C’est une énième décision venant d’une institution régionale ou internationale. Je pense que pour ne pas davantage ternir l’image du Sénégal, l’Etat devrait respecter les décisions rendues pas les cours et tribunaux internationaux.

On ne peut continuer à être dans l’impunité et le forcing contre les décisions des institutions internationales notamment concernant le respect des droits de l’homme en ce qui concerne Karim Wade, la question liée au parrainage avec cette même Cour de justice de la Cedeao qui a encore tranché contre l’arrêté Ousmane Ngom qui, à mon avis devait être caduque puisqu’il avait été pris par rapport à un contexte bien donné et ledit contexte n’est plus le même. Une démocratie si elle n’avance pas recule« .

Lire la suite ici