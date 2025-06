CEDEAO, visas…l’opposition critique la politique diplomatique du duo Diomaye-Sonko

Dans une période où la diplomatie sénégalaise est sous le feu des projecteurs, les récentes décisions et événements ont suscité une vague de critiques virulentes de la part d’opposants et d’acteurs politiques. La non-obtention de la présidence tournante de la CEDEAO par le président Bassirou Diomaye Faye et le refus de visas aux basketteurs sénégalais par les États-Unis sont au cœur des préoccupations, révélant, selon certains, les failles d’une approche diplomatique jugée désordonnée et inexpérimentée.

Thierno Alassane Sall n’a pas mâché ses mots en qualifiant de « pire camouflet diplomatique de son histoire » le fait que la présidence de la CEDEAO ait été confiée au Sierra-Léonais Julius Maada Bio plutôt qu’au président sénégalais. Il s’interroge sur la pertinence pour un « antisystème » de vouloir diriger un « consortium régional du Système », soulignant un défaut de perspicacité. Le député et leader de la République des Valeurs critique également la perception d’une autorité et d’un charisme présidentiels affaiblis par le propre camp de Bassirou Diomaye Faye, y compris par son Premier ministre.

De son côté, Ibrahima Thiam, président du parti ACT, exprime un « profond malaise » suite au refus de visas aux basketteurs sénégalais. Il dénonce une gestion de crise par « communiqués grotesques » du Premier ministre Ousmane Sonko, qui, selon lui, s’apparente à du « maquillage de réalité ». L’opposant pointe du doigt une confusion des rôles. Selon lui, le Premier ministre s’arroge des compétences en matière de diplomatie qui relèvent constitutionnellement du président, et des « clins d’œil appuyés à Pékin » perçus comme un « aveu de solitude diplomatique ».

Ces revers, couplés aux « propos incendiaires sur la politique migratoire américaine » et aux « déclarations mal maîtrisées » ou « postures anti-occidentales assumées », auraient un coût élevé, impactant directement les sportifs, artistes, chercheurs et étudiants sénégalais. Ibrahima Thiam déplore que « même pour se préparer, il faut franchir les barbelés de l’hostilité diplomatique », transformant des actes simples comme demander un visa en « aventure ».

La non-attribution de la présidence de la CEDEAO est interprétée par Thiam comme une conséquence directe de l’observation par les pays voisins de « l’agitation permanente, les discours irréfléchis, les tensions ouvertes avec les partenaires traditionnels ». Ce constat suggère que l’isolement diplomatique du Sénégal est une réalité que la communauté internationale ne manque pas de noter.

Les deux opposants s’accordent sur le fait que le « populisme se heurte au mur de la réalité du monde », et que « l’offensive désordonnée des deux chefs de l’exécutif », tous deux absents du territoire au moment de ces déconvenues, ne fait qu’accentuer l’image d’un « pays dévalué ». Thierno Alassane Sall mentionne ironiquement les « lots de consolation » des photos du Premier ministre « aux côtés d’officiels de second rang en Chine », contrastant avec la « déconvenue du siècle à Abuja ».

Face à ce qu’ils perçoivent comme une crise diplomatique, Ibrahima Thiam lance un « appel à un sursaut de lucidité ». Il exhorte à un « retour à une diplomatie mature, cohérente, apaisée », une diplomatie qui reflète la « maîtrise, la clarté, et le respect » que les Sénégalais attendent de leur leadership. Il rappelle le rôle historique du Sénégal comme « pont » et « trait d’union » entre l’Afrique et ses partenaires, insistant sur la nécessité de conjuguer « souveraineté et ouverture, fierté nationale et responsabilité internationale ».

Ces critiques soulignent une inquiétude grandissante quant à la direction prise par la politique étrangère du Sénégal sous la houlette du duo Diomaye-Sonko. Elles appellent à une réévaluation profonde des stratégies diplomatiques afin que le Sénégal puisse retrouver sa place et son influence sur la scène internationale, évitant ainsi un isolement qui pourrait avoir des répercussions durables sur le développement et le rayonnement du pays.

