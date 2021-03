Centenaire…Amadou Makhtar Mbow s’adresse aux hommes politiques

À l’occasion de la célébration de son centenaire, Amadou Makhtar Mbow s’est adressé aux dirigeants africains. Il invite ces derniers à agir pour l’intérêt de leurs peuples respectifs et non pour leurs propres comptes.

« Je souhaiterai de tout cœur que les hommes politiques de nos différents pays ne mettent pas en avant seulement leurs ambitions personnelles. Mais mettre en avant les intérêts de leurs peuples, agir et les écouter. Voilà le message que je voulais lancer », a dit l’ancien directeur de l’UNESCO.

Qui espère que son vœu sera entendu et que la paix va se répandre partout en Afrique et dans le monde. « Je ne sais pas combien de temps j’ai encore à vivre, mais je souhaiterais de tout cœur que l’unité soit réalisée dans chaque pays, que l’unité soit réalisée dans toute l’Afrique. Et que les Africains travaillent ensemble pour l’intérêt des peuples africains et pour l’intérêt des peuples du monde », a dit Amadou Makhtar Mbow.