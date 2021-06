Centrafrique : Les responsables de l’UA, l’UE et des Nations Unies préoccupés par les attaques contre les civils

Le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’Union Africaine, l’Ambassadeur Bankole Adeoye ; le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix ; le Commissaire aux Affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de la Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), M. Mangaral Banté ; et le Secrétaire Général adjoint en charge de la politique de sécurité et de défense commune et de la réponse aux crises du Service européen pour l’action extérieure de l’Union Européenne (UE), M. Charles Fries et la Directrice générale Afrique de l’Union Européenne (UE), Mme Rita Laranjinha ont effectué une visite conjointe en République centrafricaine (RCA) du 02 au 05 juin 2021. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un dialogue régulier, soutenu et franc entre les organisations partenaires et la RCA. Elle intervient à un moment crucial pour l’avenir de la RCA et pour la relance des processus de paix, de réconciliation, de stabilisation et la mise en œuvre de réformes essentielles pour le pays.

Les hauts responsables de l’Union africaine, des Nations Unies, de la CEEAC et de l’Union européenne ont rappelé leur soutien à la RCA, mais ont également exprimé leurs vives préoccupations et fortes attentes au cours d’échanges fructueux sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire et des droits de l’homme avec le Président de la République, S.E.M. Faustin Archange Touadéra, le Président de l’Assemblée nationale, les responsables de partis politiques et des organisations de la société civile.

Les hauts responsables de l’Union africaine, des Nations Unies, de la CEEAC et de l’Union européenne ont salué la tenue des élections présidentielle et législatives, organisées avec le soutien des partenaires internationaux, qui ont permis de préserver l’ordre constitutionnel et la stabilité institutionnelle malgré les défis et les menaces.

La finalisation du processus électoral sera effective, avec notamment la tenue d’élections locales crédibles et inclusives dans les meilleurs délais. Il incombe maintenant au Président réélu et à son prochain gouvernement de relancer le processus politique et la mise en œuvre effective de l’APPR-RCA et mettre en œuvre un agenda de réformes, permettant de relever les défis de la RCA et répondant aux attentes de la population centrafricaine, dans les domaines de la paix et de la réconciliation, de la gouvernance, la lutte contre a corruption, la justice, la réforme du secteur de la sécurité, le développement économique et la création d’emplois pour les jeunes, ainsi que le développement humain avec une attention aux femmes et aux questions de genre.

Les hauts responsables de l’Union africaine, des Nations Unies, de la CEEAC et de l’Union européenne saluent les efforts visant à la redynamisation de la mise en œuvre de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine, en coordination étroite avec les garants et facilitateurs, et les partenaires régionaux et internationaux. Ils demandent une application concrète des recommandations adoptées à la suite de l’évaluation de sa mise en œuvre et une réforme de sa gouvernance. Ils appellent également à la reprise d’un dialogue entre les parties, y compris avec les groupes armés ayant renoncé à la violence ou disposés à revenir dans le processus, dans le cadre des mécanismes dédiés de l’Accord de paix. Ils condamnent fermement les violations graves de l’Accord de paix, et appellent les autorités nationales à mener les enquêtes nécessaires afin de traduire devant la justice les auteurs et commanditaires de tels crimes graves qui ne doivent nullement rester impunis. Les organisations partenaires appellent aussi à une harmonisation et une coordination de tous les efforts en cours par les partenaires de la RCA en soutien au processus de paix et de réconciliation dont l’Accord de paix reste le cadre fédérateur.

Ils notent avec satisfaction la tenue récente de consultations nationales par le Président Touadéra en prélude du dialogue républicain et l’association des partenaires à ce processus. Ils appellent à la tenue d’un dialogue politique crédible et inclusif avec toutes les forces vives de la Nation, y compris l’opposition politique, la société civile et les femmes et les jeunes, afin de créer des conditions favorables

à la démocratisation et réconciliation de la société centrafricaine. Ils insistent en particulier sur les questions liées à l’Etat de droit, la justice, le respect des libertés fondamentales, la bonne gouvernance et une gestion des ressources du pays qui bénéficient aux populations.

Les hauts responsables de l’Union africaine, des Nations Unies, de la CEEAC et de l’Union européenne restent cependant vivement préoccupés par les menaces et

attaques continues contre la population civile, les acteurs humanitaires et les casques bleus des Nations Unies, ainsi que par les allégations de violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, prétendument commises par les parties au conflit et certains de leurs alliés. Les hauts responsables des organisations partenaires demandent aux autorités nationales de renforcer leurs efforts dans la lutte contre l’impunité, y compris à travers la Cour pénale spéciale, ainsi que l’opérationnalisation de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation.

Les hauts responsables de l’Union africaine, des Nations Unies, de la CEEAC et de l’Union européenne dénoncent avec force les campagnes de désinformation, les discours de haine, et les attaques ciblées contre la MINUSCA et son leadership, ainsi que les autres partenaires internationaux de la République centrafricaine. Ils attendent des mesures fortes de la part des autorités pour mettre fin à ces actes, qui entravent les efforts de paix et de stabilité des partenaires internationaux en soutien à la RCA et appellent à restaurer durablement la confiance envers les partenaires. Les hauts responsables saluent et prennent note de la déclaration publique de S.E.M. Faustin Archange Touadéra condamnant les incitations à la haine en cours contre les quatre organisations et appellent à la mise en œuvre concrète des mesures annoncées incluant des poursuites judiciaires contre les instigateurs.

Les hauts responsables des Nations Unies, de l’Union africaine, de la CEEAC et de l’Union européenne encouragent les autorités à renforcer un dialogue régulier avec la région et l’importance de renforcer la coopération bilatérale et régionale entre la République centrafricaine, et les pays et organisations de la région, y compris sur les questions de sécurité transfrontalières et d’appui au processus de paix en RCA. Ils déplorent les actes ayant engendré des tensions entre la RCA et le Tchad et appellent les parties à régler leurs différends par un dialogue et une coopération renforcée. Ils appellent également à la mise œuvre diligente des résultats de la commission internationale d’enquête décidée par les deux pays aux fins de traduire les responsables devant la justice.

Les organisations partenaires relèvent l’urgence de faire bénéficier à la population les dividendes de la paix, et encouragent ainsi les autorités nationales et les partenaires au développement à investir dans des projets socioéconomiques particulièrement dans les localités historiquement marginalisées.

Les hauts responsables de l’Union africaine, des Nations Unies, de la CEEAC et de l’Union européenne réitèrent l’engagement de leurs organisations respectives à soutenir les efforts de consolidation de la paix et de la démocratie, ainsi que de

promotion des droits de l’homme. Ils appellent l’ensemble des partenaires de la RCA à la coordination et la transparence dans la mise en œuvre de leur soutien dans le pays. Ils rappellent également que l’ensemble de la Communauté internationale doit rester mobilisée et unie dans ce sens et continuer à apporter une réponse urgente et appropriée aux besoins humanitaires pressants des populations centrafricaines et aux efforts de développement durable.

Fait à Bangui, le 05 Juin 2021

