« Ces baisses de prix sont socialement injustes et arbitraires »

La baisse des prix : un sursaut d’orgueil mal placé

Par Birame Waltako Ndiaye

L’amélioration des conditions de vie des Sénégalais, des couches populaires notamment, passera par le renforcement de leurs pouvoirs d’achat. Il est inconséquent de constater une nette inflation et, en même temps, d’envisager une baisse des denrées dont la production dépend d’intrants aux prix inchangés. La réaction des boulangers consistant à s’objecter à la baisse du prix de pain au motif que le prix d’acquisition de la farine reste inchangé en est une parfaite illustration.

En outre, l’augmentation des prix suit naturellement la courbe des taux d’inflations accumulées dus en partie aux chocs exogènes. De ce fait, il est logique que sa répercussion sur le niveau de vie survienne. Par contre, la variation des prix à la consommation doit être indexée aux salaires et aux rémunérations des services et des productions du secteur primaire. Voilà le bon bout.

Quand les salaires, les loyers et autres revenus et dépenses sont fixés au gré des circonstances, ça donne que des barouds d’honneur à ne livrer que pour la forme. Réduction des moyens d’intervention de l’État, les 53 milliards consacrés à ladite baisse seraient encore plus agissants s’ils étaient exclusivement destinés, à l’instar des bourses de sécurité familiale, aux couches sociales les plus vulnérables.

Eh oui ! Macky Sall avait raison sur ce coup. Il avait également en partie raison d’augmenter les salaires en vue d’un meilleur pouvoir d’achat. Malheureusement, sa gouvernance souffrait de beaucoup de maux, notamment celui du déficit de transparence.

Avec un peu d’humilité, le régime actuel peut réussir le pari de l’émergence. Mais faudrait-il qu’il se départisse de sa vanité. Pour les ménages, le revenu viable est l’avoir net nécessaire pour être en mesure de se payer des biens et des services permettant d’échapper à une situation de pauvreté.

Dès lors, toute politique sociale qui ne cible pas en priorité les plus démunis sera vouée à l’échec si tant est que la réduction de l’extrême pauvreté reste prioritaire. Ces baisses de prix impacteront indistinctement les Sénégalais, du plus nanti au plus fauché. C’est surtout en cela qu’elles sont socialement injustes et arbitraires.

Pour les nombreux ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les dépenses alimentaires représentent les deux tiers des revenus. Étant donné les facteurs qui sont à la source de la hausse généralisée des prix et qui sont liés à des tendances à long terme, la cherté de la vie n’est pas un phénomène conjoncturel.

Ainsi, l’optimisation des investissements étrangers ainsi que la gestion stratégique des ressources doivent être plutôt bien définies et bien défendues. Malheureusement, la récente maigre diminution de prix relève davantage d’une gestion informelle et approximative des affaires publiques qui finira par mener le pays vers une impasse économique.

