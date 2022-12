Ces chroniqueurs et analystes qui tuent à petit feu d’honnêtes citoyens . Bougane, vous avez remboursé une…

Ils sont partout. A la radio, à la télé, dans la presse en ligne et sur les réseaux sociaux. Du matin au soir, c’est eux qui commentent l’actualité. Appelés analystes ou chroniqueurs, ils maîtrisent tous les sujets, tous les domaines : politique, économie, justice, santé, sport, environnement…

Ces dernières années, au Sénégal, c’est devenu une vogue avec la prolifération des médias.

Au groupe D-Médias, l’information est commentée du matin ou Soir, d’où le concept Xibar commenté (Le soir). C’est très bien. C’est une innovation de taille. Mais, à ce que je sache, le chroniqueur ou l’éditorialiste ne peut partager son point de vue comme le ferait un simple citoyen sur Facebook. La démarche doit suivre les règles journalistiques et l’opinion doit être soutenue par des infos vérifiées.

Ce qu’on a observé ce mardi matin à la SEN TV a ébahi plus d’un. Bougane Guèye Dani appelle en direct, demande d’être mis sur Haut-parleur pour réagir sur le commentaire du journaliste Mamadou Mansour Diop qui demandait un éclairage à la Direction de D-Médias sur pourquoi toujours le groupe et pas les autres.

«La matinale» existe depuis des années tout comme «L’essentiel», «Les grandes gueules » ou Xibar commenté. Mamadou Mansour Diop et ses collègues, à l’instar de Momar Diongue, feu Momar Seyni Ndiaye, Ben Moctar, Pape Alé Niang, Fatou Abdou Ndiaye, Leopold Tamba, Ndèye Dimet Ndao, Abdoulaye Mbow, pour ne citer que ceux-là, passent et commentent l’actu. Et n’ont-ils jamais offensé ou terni l’image d’honnêtes citoyens, d’institutions en ne se basant que sur leur opinion qui n’est point la Bible ou le Coran ?

Ces citoyens offensés, je crois bien, n’ont pas la possibilité de réagir en direct, encore moins de demander à être mis sur haut-parleur pour apporter une réplique.

Il a fallu que Mamadou Mansour Diop indexe la Direction de D-Média et dise ses vérités, comme il le faisait avec tous les sujets abordés pour voir Bougane Guèye Dani sortir de ses gonds.

Était-ce la manière, le lieu ou le moment idéal pour répondre aux commentaires de son employé ?

Le PDG de D-Média devrait donc s’excuser auprès des milliers de personnes ou institutions qui ont été passées à la loupe de ce Mamadou Mansour Diop. Ce, parce qu’il a dit : «Wara wax warula tax wax lo xamul. Nitt day wax deg. »

Deux courtes phrases qui décridibilisent le journaliste. Ses commentaires auront-ils un sens si c’est son patron qui remet en cause ou réfute la véracité de ses propos.

Certains diront à Mamadou Mansour Diop qu’on ne scie une branche sur laquelle on est assis. C’est certes vrai, mais quand on choisit de faire des chroniques, il faut de l’objectivité et essayer de ne pas prendre parti. On ne déshabille Paul pour habiller Jean. C’est comme ceux qui font les toilettes mortuaires. Chaque jour, ils attendent des dépouilles des personnes qu’ils ne connaissent pas pour effectuer le lavage, ils doivent s’attendre à recevoir des dépouilles qui leur sont proches.

Ce qui s’est passé hier sur la SEN TV, doit servir de leçon à la presse sénégalaise, patron comme employé, et pousser les réflexions sur qui doit parler.

Tous les chroniqueurs ne sont pas des journalistes. Il y a aussi d’ex-conseillers politiques, des militants ou encore des chercheurs… ce qui fait de la chronique une catégorie ambiguë et surtout, difficile à encadrer.

«Cette hyper domination de l’opinion s’amplifie chaque année. Tout le monde s’exprime sur tout. On a besoin de plus de repères», disait Thierry Watine, enseignant en journalisme à l’Université Laval. Car la confusion des genres mine la confiance du public. Renforcer les valeurs du journalisme objectif, selon lui, et inclure l’éducation aux médias dans le cursus scolaire devraient faire partie de la solution.

Abdou GUEYE,

Rédacteur Web