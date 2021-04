C’est à nous de rendre réelle notre indépendance.

Faire porter le tort aux autres annihile les efforts sur nous-mêmes et fossilise notre posture d’éternelles victimes que nous refusons de quitter.

Oui nous sommes indépendants mais nous refusons de l’être dans nos esprits et dans nos pratiques.

Nous n’avons pas les mêmes contraintes que Khadimou Rassoul, qui a imposé le mouridisme dans un contexte de colonisation et fini de perpétuer le travail et la foi dans les cœurs des générations d’hommes et de femmes.