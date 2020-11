Cet homme est désespéré…sa femme fait pipi au lit

Il découvre après 2 ans de mariage que sa femme fait pipi au lit. Il lui achète des comprimés mais cette dernière ne veut pas les prendre.

Selon les propos du jeune, au départ, sa femme ne l’a pas dit qu’elle souffrait de l’énurésie (mot employé pour les personnes majeures qui pissent au lit). C’est après deux ans de relation qu’il sera au courant de la maladie de sa femme. Conscient de la situation de madame, il a décidé t’utiliser tout son salaire pour le traitement de sa bien-aimée. Mais cette dernière a refusé de suivre les traitements, affirmant qu’elle déteste les comprimés.

« Elle urine depuis l’adolescence, et son père me fait comprendre qu’elle avait refusé de prendre les comprimés pour se traiter depuis le bas âge. C’est le genre de fille qui a beaucoup été dorloté par ses parents. Après 2 mois j’ai constaté qu’elle urinait au lit; elle aura 30 ans en février prochain.

Je ne peux pas inviter ma mère chez moi parce qu’elle va le constaté. J’imagine sa réaction quand elle va le savoir. Notez que ma mère n’aime pas beaucoup ma femme car ma mère avait préféré mon ex. Quand j’ai constaté que mon épouse avait ce problème, je lui ai acheté des comprimés et elle a refusé de boire. Tout ceci parce-que ses parents l’ont beaucoup chouchouté et quand je la gronde elle fond en larme en disant qu’elle va se suicider.

Elle m’a dit qu’elle déteste les comprimés, j’ai ramassé tout mon salaire du mois d’octobre et je suis allé chez un laborantin qui m’a fait un sirop tellement cher, mon épouse a bu pendant les 4 premiers jours mais depuis avant-hier elle me dit qu’elle ne peut plus continuer parce qu’il est amer dans la bouche. Elle ajoute qu’elle a grandi avec comme ça et l’homme qui l’aime doit l’accepter comme avec ça.

Depuis hier, elle dort dans la chambre des étrangers sous prétexte qu’elle ne veut plus me gêner avec ses urines. Je suis dos au mur mes frères. Ma grande sœur m’a conseillé de me taper une maitresse pour la rendre jalouse et cela la poussera sûrement à prendre ses médicaments. J’ai aussi peur de la perdre, son père fait aussi beaucoup pour moi et c’est lui qui m’a trouvé du boulot ».