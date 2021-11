Cette femme agressée en plein jour…La foule assiste sans réagir

Les agresseurs dictent leur loi dans la capitale sénégalaise. Ils ont frappé fort cette comorienne qui raconte sa mésaventure sur habarizacomores.com.

Et cette agression a eu lieu devant une foule qui a assisté sans réagir à la mésaventure de cette dame. Une honte pour le Sénégal.

Descendue à l’arrêt du bus pour rejoindre son domicile, après une longue journée sur chantier en BTP, elle a été la proie d’une bande de jeunes qui tentèrent d’arracher son sac contenant son téléphone , argent, ordinateur, passeport, serviettes hygiéniques, clés…

Brave dame

Et, s’engagea, durant six minutes, une véritable corrida avec ses bourreaux. La Comorienne s’est défendue bec et ongles et cris stridents. Malgré tout, elle a été traînée sur plusieurs mètres sous le regard impuissant des passants et autres riverains.

Seule contre tous, elle finira par lâcher prise alors qu’elle est submergée par la foule passive en compassion. Et, c’est en pleurs et traumatisée, qu’elle sort de cette agression avec des égratignures, une cheville tordue…

Source Habarizacomores.com