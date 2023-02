CHAN 2022 : Le président de la FSF satisfait des résultats du Sénégal

En Algérie où il se trouve, le président de la fédération sénégalaise de football a exprimé toute sa satisfaction de voir le Sénégal se hisser en finale du CHAN 2022. Ce qui devrait inspirer les sélections U17 et U20 qui vont bientôt entrer en lice. Dans une interview avec Sud Quotidien, le patron du football sénégalais parle du travail abattu dans toutes les sélections nationales en concert avec les efforts et ambitions de la FSF qui portent leurs fruits actuellement.

« Le tournoi c’est en avril-mai, et nous n’attendrons pas. J’ai déjà contacté le DTN pour qu’en rapport avec le coach Serigne Saliou Dia, la préparation puisse être lancée. Et comme d’habitude, pendant deux à trois mois, le travail se fera d’arrache-pied dans nos centres Toubab Dialaw ou Guereo et l’équipe aura des matches amicaux. S’il y’a des opportunités de participer à des tournois, ils le feront pour être au top. Parce qu’aujourd’hui, c’est ça le plus important. Nous attendons plus le dernier moment pour nous préparer. Vous l’avez vu avec l’équipe du Chan, ils ont joué beaucoup de tournois. Et la maturité qu’ils ont dégagée hier en demi-finale c’est parce qu’ils ont joué des finales de Cosafa, ils sont allés en Turquie pour jouer des matches de demi-finale, également beaucoup de matches amicaux », déclare le président de la FSF.

Cette finale en attendant qu’on la gagne, parce que c’est important de ne plus se contenter de jouer des finales mais de gagner, marque quand même à un certain niveau, la reconnaissance de l’amélioration de la qualité de notre football local. Qu’il soit professionnel ou aussi amateur. Parce qu’il y’a de la régularité, une bonne organisation maintenant dans les équipes, et on n’hésite pas aussi à lancer très tôt les jeunes dans nos équipes d’élite. Et ça, je peux dire que ça crée dans notre pays un vivier énorme, presque inépuisable de joueurs de qualité qui gagnent en expérience, en maîtrise tactique et en confiance. Ce qui fait le secret d’être arrivé en finale », rajoute Augustin Senghor.