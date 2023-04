Chef de l’opposition : La réponse salée de Sonko…à Idy

Le maire de Ziguinchor, Oumane Sonko a « démoli » le leader de Rewmi, Idrissa Seck qui s’est déclaré chef de file de l’opposition sénégalaise, après avoir mis fin à sa relation avec le président Macky Sall. Selon Ousmane Sonko, celui qui veut le statut de chef de l’opposition peut le prendre. Mieux, cela ne l’intéresse pas. « Quiconque peut se revendiquer le statut de chef de l’opposition, mais si on descend sur le terrain, on saura qui est le chef et l’adjoint », déclare Ousmane Sonko.

« Je ne dispute pas le titre du chef de l’opposition. Comme on dit, les moutons se promènent ensemble mais n’ont pas le même prix Quand on sort là rapidement on sait qui est qui », ajoute-t-il.