Cheikh Abdou Lahad Gainde Fatma invité à choisir entre le Magal et Benno

Député élu de la majorité présidentielle BBY, Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma est aussi le responsable de la Communication de la Commission d’organisation du Grand Magal de Touba. Une double casquette qui perturbe la chroniqueuse et petite-fille de Serigne Touba, Sokhna Maï Djamil Mbacké.

« Toutes les personnalités qui prônent publiquement une appartenance formelle à une entité politique déterminée ne doivent en aucun cas occuper des positions de responsabilité dans les instances d’organisation des grands événements religieux, notamment celle consacrée au Grand Magal de Touba ».

C’est du moins la conviction de Sokhna Maï Djamil Mbacké sur sa page Facebook relayée mercredi dans le quotidien Les Echos.

En outre, la jeune femme soutient que « ces instances et organisations doivent être soutenues par une objectivité et une neutralité limitant toute forme d’exclusion et symbolisant l’orthodoxie mouride dans ses sens les plus authentiques ».

A -t-elle ajouté que « les dirigeants de ces instances doivent pouvoir librement entretenir des relations cordiales de travail et d’échanges avec l’ensemble des acteurs de notre pays, dont ceux politiques, quels que soient leurs bords d’appartenance ».