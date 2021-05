Cheikh Diop : « La Covid-19 a confiné l’économie mondiale »

Au Sénégal, près de 80.000 emplois ont été perdus au Sénégal à cause de la pandémie de la covid-19. La révélation a été faite par Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal-Forces du changement (CNTS-FC), à l’émission Jury du dimanche (Jdd), ce 2 mai 2021.

« La Covid-19 a frappé de plein fouet le monde du travail. Cette crise s’est très rapidement transformée en crise d’emploi et économique. A travers le monde, on recense plus de 100 millions d’emplois perdus. Au Sénégal, près de 80 mille emplois ont été perdus », a révélé Cheikh Diop.

Le syndicaliste qui poursuit son argumentaire constate que beaucoup de secteurs ont souffert de cette pandémie. Parmi lesquels, le tourisme, l’hôtellerie, les transports, la restauration. « Aujourd’hui, cette pandémie nous a fait découvrir la vulnérabilité de certaines puissances », dit-il.

Avant d’expliquer : « La Covid-19 a confiné l’économie mondiale, a fermé les frontières que la mondialisation avait grandement ouvertes. Cela veut dire que la Covid-19 nous enseigne que le monde ne peut plus être gouverné sans des valeurs essentielles : le travail et la solidarité ».

Le Secrétaire général de la CNTS-FC de conclure : « C’est la Covid-19 qui a ressuscité le mot résilience sociale. Aucun État, si puissant soit-il, ne peut se passer de la solidarité. Aucun État, si faible, ne démérite la solidarité. Ce sont des leçons que la pandémie nous enseigne », conclut-il.