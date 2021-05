Alerte…Danger sur les bonbonnes de gaz de 12,5 kg

Les ménagères et autres consommateurs qui utilisent les bonbonnes de gaz de 12,5 kg sont sont en danger permanent. Invité du Jury du dimanche, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces Changements a révélé que ces bonbonnes n’ont pas la garantie sécuritaire qu’il faut.

« On s’était battus pour qu’il y ait une interchangeabilité lorsqu’on mettait en place la politique de butanisation. Les bouteilles sont subventionnées. Toutes les sociétés utilisent les bouteilles des autres. Quelques intrus ont profité de cette situation pour importer les bouteilles neutres qui ne sont pas identifiées. Donc, ce sont des bouteilles qui circulent dans le marché. Quand on s’est rendu compte qu’elles viennent d’ailleurs, qu’elles ne font pas partie du patrimoine, le problème de ne plus les remplir s’est posé. Cela est normal parce que ces bouteilles n’ont pas la garantie sécuritaire qu’il faut. On ne sait pas d’où elles viennent. Il est tout à fait normal de les surveiller et de les sortir du circuit », a expliqué l’invité de Mamadou Ibra Kane.

Le syndicaliste précise qu’il y a des sociétés qui ont pris l’initiative de faire l’entretien de leurs bouteilles dans la période qui a coïncidé avec cette histoire.