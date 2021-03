Cheikh Mbacké Gadiaga interpelle le Président sur les conditions de son arrestation

Au Président de la République, Monsieur Macky Sall,

Monsieur le Président Permettez-moi de vous féliciter pour le discours responsable tenu au lendemain de ces événements sombres qui ont faillis plonger notre cher Sénégal dans le chaos.

Monsieur le Président je suis un otage de la justice sénégalaise. Cette justice qui devait être équitable pour tous les citoyens ne l’est pas pour moi. Depuis ma dernière arrestation le 6 janvier dernier le Procureur Serigne Bassirou Guèye me tient en otage. Ce problème qui m’a valu mon incarcération est purement politique. Des adversaires utilisent la justice de mon pays pour me liquider.

Chaque problème sur ce dossier purement politique est transmis au doyen des juges qui trouve toujours un motif à coller sur mon dos. La seule erreur que j’ai commis son Excellence, c’est mon engagement en politique. Un engagement qui m’a ouvert les portes de l’hôtel zéro étoile d’où je vous envoie ses quelques mots.

Son excellence, je suis un père de famille et ma place ne saurait être en prison car toute cette machination vise juste à m’écarter de la politique mais c’est peine. Mais malgré toute cette diabolisation, j’ai et j’aurais toujours confiance à la justice sénégalaise.

Et qui n’a rien à se reprocher n’a pas à avoir peur. En attendant la tenue de mon procès, Monsieur le Chef de Etat, le père de famille que je suis vous interpelle sur le déroulement actuel de cette procédure judico-politique.

Cheikh Mbacké Gadiaga