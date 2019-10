Cheikh Ndiaye « humilie » Guy Marius Sagna

Guy Marius Sagna est certes un bon contestataire mais il manque de niveau. Le PSE est la réponse à l’extraversion de notre économie.

Le Sénégal déroule depuis 2012, sa vision du développement matérialisée en 2014, par son propre plan de développement économique et social, le PSE, qui n’est pas un plan des institutions de Bretton Woods et depuis cette date, enregistre des résultats qui ont valu au Président Macky Sall d’être réélu de fort belle manière avec 58 % des voix en février 2019. Un plan qui met l’accent sur 3 axes, faudrait-il le rappeler à un contestataire qui prend la parole à longueur de temps, que sont, la transformation structurelle de l’économie et la croissance, le capital humain et la protection sociale, la gouvernance, la paix et la sécurité. A travers ces axes cités, il n’y a rien qui ressemble fondamentalement aux paradigmes du FMI et de la Banque Mondiale. Pour le FMI et la BM, pas de subventions pour l’électricité, l’eau, les infrastructures de base, pas d’orientation sociale, pas de masse salariale importante, ce qui veut dire pas de recrutements et laisser le marché gouverner l’économie a travers les deux lois contestables de l’offre et de la demande qui sont beaucoup théoriques que pratiques. Voilà cher Guy, ce que vous ignorez, l’identité du FMI et de la BM. Meme.si je te reconnais le devoir d’avoir peur eu égard des politiques mortifères nées des ajustements structurels, il reste que ce temps est révolu et ceux qui gouvernent ce pays ont vécu et contesté ces programmes et qu’ils sont plus attachés que toi à son développement économique. Ce que tu dois faire cher Guy, c’est se mettre à l’école de notre programme. Parlant du PSE maintenant, qui réalise la gratuité des soins de santé des enfants de 0 à 5 ans, la gratuité de la césarienne, et récemment du cancer, soutient plus de 300 000 familles à travers la bourse familiale, qui a subventionné par la couverture maladie un8verselle des millions de nos compatriotes, recruté par milliers des médecins, professeurs, instituteurs et agents de l’administration. Pour ta gouverne, le Sénégal mène une politique souveraine en collaboration naturellement par les institutions de Bretton Woods qui apportent leur concours, ce qui est à magnifier. L’heure est à la mondialisation et les économies sont devenues interdépendantes et cette donne est extrêmement importante à prendre en considération. En 2008, lors de la crise des subprimes, qui prit naissance aux États-Unis avant de se propager dans le reste du monde, le président chinois de l’époque Hu Jintao, avait mis plus de 600 milliards de dollars pour soutenir le secteur financier américain pour ne pas dire l’économie américaine. Pour la Chine principal rival économique des États-Unis, comment comprendre un tel geste ? Est-ce par amitié ou par intérêt ? La chine savait que si la puissance américaine toussait, la sienne serait malade et elle aurait toutes les difficultés pour se relever. La bonne santé économique de celle-ci lui serait toujours profitable. Voilà l’interdépendance économique caractéristique de la mondialisation que vous ignorez malheureusement Guy ! Le Sénégal coopère de façon intelligence avec les puissances économiques et tous les PTF et avec le PSE, cherche à gagner le pari de la souveraineté alimentaire, le pari du développement industriel, le pari d’un capital humain de qualité dans une société solidaire et un État de droit. C’est cela l’émergence et c’est cela le combat.

CHEIKH NDIAYE

RESPONSABLE POLITIQUE APR GRAND YOFF