Cheikh NDIAYE remet Moustapha Cisse LO et Me War sur les rails…

Au moment où SEM Macky SALL est sur tous les fronts de l’émergence, des députés se livrent à une guerre fratricide sans merci pour le contrôle de la carence, de l’arrogance et de l’indiscipline. Vous nous faites honte. Arrêtez s’il vous plait !

Quand on voit des scènes propres à celles des arènes espagnoles auxquelles se livrent des responsables de l’APR, dont les titres sont plus qu’augustes et honorables, quand on entend s’exprimer ceux-ci dans le landerneau politique avec un vocabulaire de niveau taxonomique à la fois faible et d’une extravagance inouïe, quand on voit ce que ceux-ci mettent en exergue ou ce dont ils discutent et s’accusent mutuellement et qui tournent toujours autour de l’argent contrairement au centre d’intérêt de SEM Macky SALL, de son niveau de langue d’une correction et d’une sagesse propres aux maîtres, l’on ne peut qu’être à la fois frustré, profondément affecté et déçu. Ne serait-ce que durant cette dernière semaine à l’activité diplomatique extrêmement fournie, le Président de la République , après le sommet sur la sécurité dont les enjeux régionaux et sous régionaux sont capitaux pour un développement économique et social harmonieux en Afrique , s’est engagé avec le FMI, le clubs des économistes et ses pairs de la sous région à une haute réflexion sur le développement durable et la dette, le 02 décembre dernier. Au même moment , dans notre auguste institution , des irresponsables, à la place du timing réservé aux discussions de fond pour le vote du budget des ministères , se livrent à une guerre fratricide sans merci pour le contrôle de la carence, de l’arrogance , et de l’indiscipline. Dans cette phase de mise du PAP II( 2019-2023) avec tous les défis actuels et futurs, parler bien, penser fort et agir utile sont les axes sur lesquels chaque responsable de la majorité présidentielle devrait travailler et non rivaliser en déclarations catastrophiques et irresponsables et autres combats qui salissent de l’intérieur l’image du parti et de ses dirigeants. Heureusement et fort pertinemment, que Le Président de la République n’accorde ni de l’intérêt encore moins de l’attention à ses camarades qui essaient de salir volontairement mais en vain, l’image de notre action collective Je salue cependant pour m’en féliciter toutes ces femmes et hommes de l’APR et de la coalition qui ont, peut-être légitimement quelque chose à dire mais qui préfèrent se taire et travaillent honnêtement, fidèlement pour la concrétisation des engagements du Président de la République. Vous nous faites simplement Honte ! Ressaisissez-vous chers aînés, le Peuple vous regarde et n’apprécie point.

Cheikh NDIAYE

RESPONSABLE APR GRAND POLITIQUE APR GRAND YOFF