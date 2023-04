Cheikh Oumar Anne : «La démocratie sénégalaise est menacée par…»

Le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, lors d’une Rencontre citoyenne pour la défense de la république et de la stabilité du Sénégal, a prononcé un discours pour insister sur l’importance de la démocratie. Cette initiative initiée par Ibrahima Macodou Fall a pour objectif de rassembler les Sénégalais autour des valeurs de paix, de stabilité, de sécurité et de développement. Devant ses camarades de parti comme l’ancien premier ministre, Mouhammed Boune Abdallah Dione, le ministre Abdou Fall, Augustin Tine entre autres, le maire de la commune de Ndioum a rappelé que le pays est reconnu à travers le monde comme un modèle de démocratie de référence. «Ces genres de rencontre doivent être élargis dans les autres localités du pays. Le Sénégal est aujourd’hui dirigé par des hommes de valeur et il est un pays de démocratie», reconnaît-il.

Toutefois, Cheikh Oumar Anne alerte sur les menaces qui pèsent sur cette démocratie, notamment la campagne de désinformation menée par certains politiciens. Ce qui va, selon lui, ternir l’image du Sénégal et créer les conditions de son instabilité. «Il faut qu’on sensibilise la jeunesse pour qu’elle sache véritablement l’histoire du Sénégal. Parce que nous avons noté un conflit de génération où des gens sont prêts à tout pour manipuler la jeunesse. Donc il faut qu’on reste debout pour défendre le Sénégal et sensibiliser les jeunes dans les maisons et dans les quartiers. Nous avons un petit mais nous avons des potentiels et c’est pourquoi nous devons tous rester debout pour défendre notre système démocratique», préconise le ministre de l’Education nationale sur Actusen.