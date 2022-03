Cheikh Oumar Diagne auditionné par la Dic

Comme il l’avait annoncé, Cheikh Oumar Diagne a déféré hier à la convocation de la Division des investigations criminelles (Dic). C’est le député Me Djibril War qui a déposé une plainte contre le sieur Diagne pour diffamation et injures publiques. Assisté par son conseil Me Khoureychi Ba, il renseigne que la plainte tournait autour de la PGA et des députés qui roulent pour cet agenda Lgbt.

Il dit avoir clarifier tous les points de la plainte. Cependant, Cheikh Oumar Diagne réitère sa détermination à combattre cet agenda et ses défenseurs sans réserve ni compassion. A l’en croire, son combat est basé sur la connaissance et l’engagement et rien ni personne ne peut l’intimider, car Allah est son soutien et c’est le meilleur des garants.