Cheikh Tidiane Dieye à Macky : « On n’arrête pas la mer avec ses bras »

Cheikh Tidiane Dieye, membre de la coalition Yewwi-Wallu, exprime sa solidarité absolue à Ousmane Sonko et condamne fermement les brutalités et entraves subies lors de sa tournée. « Pris d’une peur panique depuis l’annonce du Nemmeku Tour, Macky Sall n’a rien trouvé de mieux à faire que de tenter de l’arrêter par tous les moyens, y compris les plus illégaux et les plus immoraux », dénonce-t-il.

Pour le membre de Yewwi-Wallu, repris par senego, la déconfiture du régime finissant de Macky va s’accélérer sous ses yeux. « C’est ça sa tragédie. On n’arrête pas la mer avec ses bras! », ajoute-t-il.