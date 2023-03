Cheikh Yerim atteint d’une pathologie aigue de la projection psychologique ?

La dernière sortie de Cheikh Yerim Seck, une contribution portant le titre « Hadjibou Soumaré atteint de Sonkolite, cette pathologie aigue du déballage ? », confirmerait-elle le diagnostic sur l’homme, diagnostic qui apparaissait déjà à la lecture de quelques passages de son livre. En effet Cheikh Yerim semble profondément atteint d’une pathologie aigue de la Projection Psychologique que l’on pourrait aussi surnommer la Seckolite.

Quelques explications s’imposent. Dans nos interactions sociales, affectives, professionnelles, nous sommes parfois exposés à ce que l’on appelle «l’effet miroir», c’est à dire aux Projections Psychologiques. Au sens psychanalytique du terme, les Projections Psychologiques sont des propos ou actes par lesquels le sujet expulse de soi et localise dans l’autre des sentiments, des défauts, des désirs qu’il méconnait en lui, ou qu’il refuse en lui.

Nous percevons donc chez l’autre des aspects de nous-même que nous refoulons, soit par peur d’être confronté à cette partie de notre psyché, soit par volonté de manipulation. En réalité, notre nature profonde ne peut se révéler que lorsque nous levons le voile qui recouvre nos zones d’ombre.

Ces zones d’ombre sont des parties de nous-mêmes peu glorieuses que nous préférons ensevelir sous des tonnes de gravier pour nous faire croire que nous sommes dignes d’être aimés ou dignes d’être respectés.

Autrement dit, une projection psychologique consiste à se faire du cinéma, mais avec un scénario maison, et en faisant jouer à ceux qui nous entourent les rôles que nous leur écrivons à dessein ou sans nous en rendre compte.

La projection psychologique est le moyen le plus sûr de se fourrer le doigt dans l’œil. La personne victime de la projection peut bien sûr être étrangère à notre entourage. La colère, la jalousie, l’agressivité irrationnelles que l’on éprouve parfois pour un personnage public sont toujours suspectées d’être le résultat d’une projection. Car la projection, c’est une manière d’habiller, voire de travestir une personne que nous chargeons de sentiments coupables qui sont en réalité présents en nous-mêmes.

Plus ces sentiments sont puissants, plus la projection est forte, et plus l’agressivité croît en conséquence.

Après ces quelques éclairages sur la Seckolite, ou le Projection Psychologique en langage médical, il ne fait donc aucun doute que Cheikh Yerim en est profondément atteint.

Quand Cheikh Yérim projette chez l’autre sa personnalité de spécialiste du déballage, de mercenaire

Dans son livre, dans ses sorties, dans sa récente contribution sur les questions de Mr Hadjibou Soumaré, Cheikh Yérim dépeint régulièrement l’autre, Mr Ousmane Sonko, comme un adepte du déballage, comme un mercenaire, comme un acteur qui dénonce le système uniquement pour des visées politiciennes

Atteint de Seckolite, notre cher Cheikh Yérim projette là aussi chez l’autre ce que les africains savent de lui, celui qui a bâti sa réputation dans le mercenariat au sein de Jeune Afrique, dans le déballage contre quiconque refuse de lui signer un Bon de Commande, un Contrat, un Chèque, une faveur.

Dans ses interviews, il annonce souvent à l’animateur ou au journaliste qu’il va faire des révélations inédites. On constate par la suite qu’il s’agit en réalité de déballages orientés contre un récalcitrant, ou de passages de pommade pour un bienfaiteur, donc avec toujours un objectif mercantile ou de règlement de compte derrière ses propos.

D’ailleurs le Président Dadis Camara le qualifie du « Plus grand escroc d’Afrique », de « Grand prostitué » après que Cheikh Yerim lui ait demandé 500 000 Euros par trimestre pour vendre son image. Suite au refus du Président Dadis Camara, les déballages ont alors commencé à se succéder depuis lors.

Quand Cheikh Yérim projette chez l’autre sa personnalité de lapin flingueur.

Dans son livre qui sent le mercenariat à mille lieux, Cheikh Yérim dépeint l’autre, encore Mr Ousmane Sonko, comme un lapin flingueur, en travestissant des faits de 2012 sur la Corniche, ou en montant de toutes pièces une autre histoire avec une femme résidant au Maroc.

Atteint donc de Seckolite, notre cher Cheikh Yérim projette en réalité chez l’autre ce que les 17 millions de sénégalais savent de lui, à savoir un abonné des crimes et scandales sexuels. En effet il a été condamné à 3 ans fermes pour viol sur une jeune fille de 19 ans. « Elle a certes crié, mais je ne sais pas si c’était un cri de douleur, de plaisir ou de peur », dixit Cheikh Yérim Seck. Il a également été accusé par une autre de l’avoir engrossée, et poussée à l’avortement. Cheikh Yérim a reconnu lui avoir donnée 200.000 f, mais pour soi-disant payer son loyer. Ben voyons !!!

On peut donner plusieurs autres symptomes des projections psychologiques de Cheikh Yérim Seck, tentant de projeter chez l’autre des traits de sa propre personnalité. Et à l’image de son confrère patron de presse, celui que l’on dit plus noir que le goudron, également atteint de Seckolite, la principale victime du moment de leurs projections psychologiques est celui dont ils sont convaincus qu’une fois à la tête de la magistrature suprême, ils devront chercher un travail plus honnête, et expliquer comment ils ont acquis leurs patrimoines, sous peine de rejoindre la citadelle du silence.

Plus on s’approchera de 2024, plus ces sentiments de Seckolite seront puissants, plus la projection sera forte, et plus l’agressivité croîtra en conséquence. Donc c’est par réflexe de survie que Cheikh Yérim Seck a dû ravaler ses vomissures après avoir déclaré qu’il se retirait définitivement du monde de la presse et de la vie publique.

Boubacar SALL