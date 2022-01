Chez les khalifes, Macky et Sonko dénigrés…Idy monte en force

Le vent tourne. Ce n’est pas la chance pour certains politiciens en cette veille d’élections locales ou des infos nous parviennent des foyers religieux. Ces derniers sont très remontés contre certains leaders politiques et par contre, d’autres politiciens commencent à faire l’objets de compliments de la part de chambellans et bras droits des khalifes généraux. Ceux qui avaient le vent en poupe auprès de grandes familles religieuses ont chuté dans leur estime. La cause, un travail de fond mené par un politicien dangereux.

Celui qui nuit à la réputation du président Macky Sall dans les foyers religieux est connu de tous. Mais le locataire du Palais n’a rien fait pour contrecarrer les desseins inavoués de ce machiavel des temps modernes. Et les défenseurs du président de la République au sein de la Task Forces Républicaine (TFR) n’ont mis aucun pare-feu pour protéger leur leader. Au contraire, ils font toujours l’éloge du « mbourou Ak Soow » qui n’est qu’un strapontin pour le comploteur pour avancer sans se faire repérer.

Selon nos informations, la côte de popularité du président de la République est au plus bas niveau dans les principales cités religieuses. Et la principale cause est le rejet par la majorité parlementaire de la loi criminalisant l’homosexualité. Un travail souterrain a été mené par un « comploteur » qui a fait croire aux chefs religieux que le principal fautif et seul responsable de ce rejet est le président Macky Sall. Les appels du palais sont systématiquement ignorés et les envoyés spéciaux du Palais sont éconduits.

Et le président Macky Sall n’est pas le seul dont la côte de popularité est au plus mal dans les cités religieuses. Celui qui est considéré comme le chef de l’opposition est actuellement la cible de plusieurs familles religieuses. Ousmane Sonko voit ses entrées restreintes au sein des grandes familles religieuses et surtout chez les khalifes. La cause principale de ce retournement de situation est le manque de respect de Sonko et de son entourage à un chef religieux dont nous tairons le nom. Et depuis lors, le leader du Pastef perd ses soutiens dans les cités religieuses.

« Très influent dans la cour du Khalife, Serigne Abô Fall a toujours été, sans que nul ne s’en doute, celui qui arrivait à planifier pour Ousmane Sonko des tête-à-tête avec les dignitaires Mourides de Touba. C’est lui qui le dit. Sa réactivité servait même à organiser des entretiens avec le Khalife malgré le fait que le leader de Pastef était de moins en moins apprécié dans la cité. Aujourd’hui, Abô Fall ne veut même plus entendre parler de son ancien mentor qu’il a définitivement quitté… » selon nos confrères de Dakaractu qui relate un des incidents concernant Sonko.

Contrairement à Macky Sall et Ousmane Sonko qui sont en difficultés dans les foyers religieux, le président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) monte en puissance. Il est l’actuel favori et le bienaimé dans tous les foyers religieux et des Khalifes sauf un, celui qu’il avait abandonné pour sa nouvelle confrérie. Il est accueilli à bras ouvert dans les autres foyers religieuxet il y déverse des liasses d’argent pour se faire davantage des soutiens et surtout des défenseurs. Aujourd’hui, les bras droits des Khalifes sont ses nouveaux conseillers.

Cette situation est une stratégie murement planifiée pour la présidentielle de 2024. Xibaaru avait déjà dénoncé le coup d’état debout contre Macky Sall dans le dernier tournant vers la présidentielle 2024. Et aujourd’hui, Macky est accusé d’avoir bloqué la loi criminalisant l’homosexualité. Et demain lui et Sonko seront accusés par les Khalifes d’être les responsables des violences post-électorales. Et les soutiens des cités religieuses seront tournés vers celui qui incarne la sagesse qui en réalité est le maitre-d ’œuvre de tout ce complot.

La Rédaction de xibaaru