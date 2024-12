Chute de Bachar Al Assad…Où a fui le président syrien ?

Un long chapitre de l’histoire de la Syrie et du Moyen-Orient se referme. La fuite de Bachar Al Assad ce dimanche , après l’entrée des troupes rebelles dans Damas, marque la fin d’un règne de 24 ans, et de plus d’un demi-siècle du régime autocratique de la famille Al Assad.

Les rebelles menés par des islamistes radicaux ont annoncé à la télévision publique syrienne la chute et la fuite du président Bachar al-Assad, ainsi que la « libération » de Damas, mettant fin à plus de cinq décennies de règne de la famille Assad

Où a fui Bachar al-assad ?

Les rebelles affirment que Bachar al-Assad est « en fuite ». « Selon plusieurs sources, il a fui le pays peu avant l’arrivée des rebelles dans Damas. Il aurait pris un avion vers une destination inconnue », indique Émilie Baujard, spécialiste du Proche-Orient à RTL.

Les options du dictateur de 59 ans « sont maigres », poursuit-elle. « Les seules capitales pouvant l’accueillir aujourd’hui sont Moscou et Téhéran. »

Selon Trump, Bachar al-assad « a fui » la syrie

Le président syrien Bachar al-Assad « a fui » la Syrie après avoir perdu le soutien de son protecteur la Russie, a affirmé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

« Assad n’est plus là. Il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, la Russie, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, ne souhaitait plus le protéger », a écrit le président élu américain qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain.

Selon lui, la Russie « a perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l’Ukraine, où près de 600.000 soldats russes sont blessés ou morts, dans une guerre qui n’aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement ».

Source AFP