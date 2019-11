Cinéma : projection à Dakar du film « Sama Rak »

Le réalisateur Lionel CROES lance la première du film belgo-sénégalais intitulé Sama Rak « mon petit-frère » le samedi 7 décembre 2019 de 21h00 à 23h00 à la place publique de Toubab Dialaw. Les mélomanes sont conviés à la projection du film…Voici quelques extraits du film…

Un jeune blanc de passage au Sénégal, est en pleine remise en question de son style de vie occidental. Il décide donc de partir en vacance dans l’hôtel de son oncle. Il rencontre alors Daouda, un enfant mendiant, battu qui, lui aussi, se demande où le mène son existence.

Tous deux sympathisent et comparent ce qu’ils ont dans leur vie : l’un a des moyens financiers et une éducation de qualité, et l’autre est abandonné par sa famille et mendie pour survivre. Par un procédé évidemment magique, ces deux individus vont se réveiller dans le corps de l’autre, et là commenceront leurs aventures interculturelles, qui risquent bien de les faire se retrouver dans des situations plutôt cocasses, pour le plus grand plaisir des spectateurs.