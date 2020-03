Cissé Kane Ndao : « Démocratie et enjeux de pouvoir en Afrique »

Il y eût en Allemagne la nuit des longs couteaux qui imposa par le crime et le sang le 3ème Reich, et consacra la toute-puissance de Hitler. Les nazis éliminèrent en une nuit tous les caciques de leur parti, dont la légitimité, le leadership et la popularité pouvaient desservir leurs ambitions de faucons, ou porter ombrage à Hitler.

L’Histoire est un miroir sur lequel nous lisons l’avenir des générations actuelles.

Les faits demeurent constants. Et ils se répètent souvent. Seuls le contexte et les acteurs changent.

Mais au final, il ne s’agit ni plus ni moins que du même enjeu : le contrôle et l’exercice du Pouvoir.

Tout acte posé dans ce cadre a un but bien déterminé et vise un objectif verrouillé à l’avance. La finalité ? Éliminer certains pour raffermir la position des autres, et le renforcement de celle du métronome du jeu, qui en maîtrise l’agenda, et aussi le timing : il est le tout-puissant maître incontestable du jeu : « tout pouvoir qui n’est pas personnel n’existe pas », en effet, et, « en politique, on ne se fait aimer et respecter qu’à la condition d’être craint !»

L’Afrique ignore pour la plupart de ses royaumes tropicalement démocratisés les procédures codifiées de dévolution du pouvoir. Même si artificiellement tous les semblants de régimes démocratiques occupent le pouvoir et semblent l’exercer en collaboration avec d’autres partis politiques, il est souvent constaté que « la coalition [de ces] partis politiques détenant le pouvoir ne peut aboutir qu’à une forme de dictature» qui se concrétisera irrémédiablement avec l’érection d’un parti unique, pour tenir le pouvoir encore plus longtemps, et cela la plupart du temps par la magie des fusions des partis politiques qui composent ces coalitions, ultime alternative pour une redistribution des rôles, et un raffermissement du leadership de ces présidents tentés par les mandats de trop. Et c’est à partir de là que le vécu des populations soumis au joug de ces dictateurs en puissance vire à la tragicomédie, car « un homme à qui le pouvoir monte à la tête est toujours ridicule ». Ainsi a-t-on entendu dernièrement un président promettre doctement à son peuple de lui construire des arbres !

Nombre de ces régimes sont en perdition et se maintiennent au pouvoir uniquement parce que, comme le constatait Emile de Girardin, « le pouvoir le plus faible et le plus précaire est celui dont l’ignorance publique s’exagère le plus l’étendue ! »

Le destin de ces peuples africains est donc entre leurs propres mains. La contestation légitime contre les violations de leurs droits, à la faveur de tripatouillages anticonstitutionnelles ou de violations des règles du jeu démocratique est un combat que toutes les nations doivent porter elles-mêmes, sous la houlette des jeunesses conscientes véritables leviers du changement, et des partis politiques ainsi que de la société civile. « Le plus terrible des fléaux politiques est la corruption des tribunaux » disait Nicolas de Condorcet. En effet, il arrive quelquefois de ces situations où l’anomie s’installe. Et que la justice soit aux ordres. Et marche avec une allure martiale comme l’armée de ces pouvoirs dictatoriaux qui en violation flagrante de leur mission de défense se muent en forces de sécurité, et appliquent sur leurs concitoyens les traitements qu’ils auraient dû infliger à leurs ennemis. Quand les libertés fondamentales sont prises en otage par les pouvoirs politiques et que la force de la loi s’exerce en violation flagrante des règles de droit qui la régissent, la seule alternative est de porter le combat dans la rue, et d’y conquérir à nouveau sa légitimité perdue. C’est à ce prix que la démocratie acquerra véritablement ses lettres de noblesse, portée par des élites au leadership adoubé par le peuple comme on le vécut en Tunisie, au Mali, en Egypte et j’en passe.

Vaste programme, si difficile à réaliser dans nos contrées, tant il est vrai qu’« en politique, trahison, lâcheté et hypocrisie sont des religions » et, sous nos tropiques, « orgueil et bassesse, [sont] les plus grandes qualités [de nos] hommes politiques. »

D’où la très grande propension aux coups bas, aux manœuvres, manipulations et intrigues, car le mensonge politique vise aujourd’hui non seulement à tromper avant tout les opinions publiques, mais aussi et surtout, à éliminer tous les adversaires potentiels du même camp qui constitueraient des freins à la réalisation des ambitions personnelles que nourrissant souvent les adeptes des complots qui ne prospèrent que par ces procédés. « La politique moderne a [ainsi] mis à découvert un vice de plus caché au fond du cœur humain, (…) le manque de foi si commun dans les amitiés de parti. » C’est qu’ils ignorent que « persécuter un homme en politique, ce n’est pas seulement le grandir, c’est encore en innocenter le passé », et cela est plus dangereux encore pour le peuple ; il en est ainsi de dictateurs qui ont accédé au pouvoir à la faveur de formidables retournements de situations politiques et en ont profité pour redorer leur blason et paraître vierges de tout crimes et autres calamités.

Dans un tel contexte où la lutte pour le pouvoir fait passer aux calandres grecques les droits les attentes et les espoirs des peuples d’Afrique, l’intellectuel devient celui par qui la prise de conscience s’opère, par sa capacité à porter le combat politique et à mobiliser l’opinion publique. « Dans toute dictature, l’intellectuel, en plus d’être une menace, est un volcan endormi » ; le courage de porter ses idées et de se battre pour elles, car elles sont partagées par les concitoyens doit s’accompagner si nécessaire d’un engagement politique qui ne veut absolument pas dire compromission, ou, plus prosaïquement, apprendre à vaincre sans avoir raison. L’intellectuel patriote et honnête qui s’engage en politique peut et doit échapper aux fameux « paradoxe qui décrédibilise les politiques : Ils ne peuvent se hisser au sommet de l’État qu’en affirmant incarner un peuple auquel, en s’élevant peu à peu, ils ne ressemblent plus du tout ! »

En politique en effet, nul n’est dispensé d’avoir des principes, et d’y demeurer fidèle, et pour si difficile soit-elle, parce que souvent l’on serait obligé d’opter entre les ordres de sa conscience et ceux de son parti, il n’en demeure pas moins que le bon sens est la chose la mieux partagée. Soyons des intellectuels et assumons donc notre statut si nous voulons sortir l’Afrique de l’ornière et envisager l’avenir avec sérénité, selon l’acception de Jean Paul Sartre qui déclarait qu’« un intellectuel est quelqu’un qui est fidèle à un ensemble politique et social, mais qui ne cesse de le contester. »

Cissé Kane NDAO

Président A.DE. R